Poejuhataja varastas kassast üle 80 000 euro

Poodi juhatas tol ajal 33-aastane Hele*, kes oli ettevõttes töötanud neli aastat. Jõudnud poodi, palusid nad Helel avada seif. Tõenäoliselt sai juhataja just sel hetkel aru, et tema palgalisa teenimise skeemile on jälile jõutud, kuid mäng esialgu jätkus. «Ma palusin Helel seif lahti teha, kuid ta hakkas rääkima, et sularaha polegi seifis, vaid kaubanduskeskuse all asuvas laos,» meenutas finantsjuht kontrollkäiku. Kui Helelt päriti, miks on raha seifi asemel laos, vastas ta, et nii suurt summat poleks turvaline poeseifis hoida. «Ta ütles, et panka pole ta seda viinud sellepärast, et kaubanduskeskuses pole pangaautomaati, ja et ta viib raha väiksemates kogustes panka, sest ei julge üksi nii suurt summat automaati viia,» rääkis finantsjuht.