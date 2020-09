Alar Konist: energiatootmine Eestis ja lähiriikides

Eesti elektriturg on üks oma naaberriikidega paremini ühendatud elektriturge maailmas. Olemasolevad ülekandevõimsused on head ja võimekus piisav. Aga see ei taga varustuskindlust, kui kogu lähipiirkonnas on energiadefitsiit, kirjutab Tallinna Tehnikaülikooli energiatehnoloogia professor Alar Konist.