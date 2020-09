Digikultuur. Videomängude võidukäik

Lühiajalugu

Millegi alguse määratlemine on sageli keeruline. Kas me peaksime mängutööstuse ajalugu hakkama arvestama 1962. aastast, mil Steve Russell ja veel paar MIT tudengit lõid mängu «Spacewar!», või neli aastat varem, mil William Higinbotham ehitas Brookhaveni laboratooriumi lahtiste uste päeva jaoks mängu «Tennis for Two»? Hoolimata sellest, kuhu alguspunkt paigutada, tuleb tõdeda, et 1940.–1960. aastatel on veel vara rääkida väljakujunenud mängutööstusest.