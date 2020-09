Vikerkaar loeb. Kui aega on lõputult, tuleb meelde igasuguseid asju...

Jules Verne’iga ei ole sel raamatul – kogu lugupidamise juures Verne’i vastu – suuremat ühist. Jaa, on küll eksootiline saar kauges lõunaookeanis, laevareis, ohtlikud olukorrad nii maal kui merel, teaduslike katsete ja tööde kirjeldused, ent see kõik on antud Verne’i omast lõpmata erinevas võtmes. Lühidalt võiks öelda, et kui Verne’i seiklused suunduvad väljapoole, siis Jaloneni oma suundub sissepoole. Autor ise ongi nimetanud oma teost filosoofiliseks seiklusromaaniks – ja kas ei või filosoofiat kirjeldada ka kui suurimat seiklust inimese sees?