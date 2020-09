Postimees analüüsib spetsialistide abiga ükshaaval kõiki kergejõustiku alarühmi ning esimesena võtame ette kestvusalad. Võrdleme end teiste Balti riikidega ja otsime vastuseid küsimustele, milline on hetkeseis noortes ja täiskasvanutes ning millised on tulevikuväljavaated.

Kuigi rahvajookse toimub tänapäeval väga palju, ei too see juurde tippe. Eestis on kolm rahvusvahelisel tasemel pikamaajooksjat – maratoonarid Tiidrek Nurme ja Roman Fosti ning 3000 m takistusjooksja Kaur Kivistik. Seejärel tuleb tühi maa, tõdevad alas sees olevad inimesed.