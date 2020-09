Eesti Golem

Et riikidel on nende algusajast mingi needus kaelas, on paljude raamatute teema. Tuntuim riiklikest needustest on Tippecanoe needus, mille väljaütlejaks oli indiaanipealik Tecumseh: kõik ümmargustel aastaarvudel valitud USA presidendid surevad oma ametipostil.

Märksõna «needus» juures meenuvad teisedki needjad. Inimesi on ära neednud Jumal, väites, et mees on söönud puust, mille õuna järele on küünitanud naise käsi, seepärast olgu maapind neetud tema jalge all. Vaarao needus saatis surma need inimesed, kes tungisid tema hauakambrisse, aga sellel oli ka laiem ettekuulutus: hüksoslased koristatakse Lähis-Idast, ja kui vaarao sõjavankrid on merre uppunud, hakkab valitsema Moosese rahvas ja üldse Raamatu rahvad.