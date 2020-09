Maskiball Veneetsia punasel vaibal

Veneetsia filmifestival on esimene kriisiaegne filmisuursündmus, mis seadis end virtuaalruumi asemel sisse traditsiooniliselt, Lido palmide all. Esimese hulljulgena lasus Veneetsia õlul vastutusrikas ülesanne: turgutada elule aasta alguses soiku vajunud filmisfäär. Mentaliteedi muutus kumas läbi juba festivali avatseremoonialt, kus olid kohal teiste tipp­festivalide juhid, sealhulgas Cannes’i Thierry Frémaux. Kokku festival rahva ka tõi, ehkki tõenäoliselt närisid kõhklused-kahtlused festivali eel paljude ootusärevust. Karmid turvanõuded ja Eesti-poolne karantiininõue ei kutsunud siinkirjutajaski esile just rõõmupisaraid. Sellele vaatamata pakkisin viimasel hetkel kohvri ja läksin, sest tundus vale ajaloolisest sündmusest ilma jääda. Ajalooline too 77. korda lahti rullunud filmisündmus ka oli.