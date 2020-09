Aja auk. Jimi Hendrixi viimased päevad

Hendrix leiti 18. septembri hommikul oma pruudi, saksa iluuisutaja Monika Dannemanni Notting Hilli hotellitoas okse sisse lämbununa. Surma põhjuseks märgiti ääri-veeri barbituraatide üledoos, aga kuna surma asjaolud olid siiski kuidagi kahtlased, jäeti lõplik otsus lahtiseks. See on muidugi andnud põhjust ka mitmesugusteks vandenõuteooriateks, nagu kuulsate inimeste surmad ikka annavad. Kord sõitsin Tallinna trammis ja kuulsin pealt kahe poisi vestlust. Üks poiss oli täiesti kindel, et Tupac, Michael Jackson ja vist ka Elvis elavad, ja ta esitas selle tõestuseks hoogsalt tõendeid. Täiesti võimalik, et elavad isegi koos. Teine poiss kuulas teda vaikides ja polnud hästi aru saada, kas teda üldse huvitas see jutt.