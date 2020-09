Mees jõi ennast mägraks

Tellijale

Eeva Mägi on režissöör ja advokaat, minu kui filmiajakirjaniku silmis on tähtsusjärjekord muidugi niipidi. Tema filme «Süda Sõrve sääres» ja «Lembri Uudu» soovitan vaadata paaris, sest need tegelevad sama asjaga: suure võluri alkoholiga, mis Eesti külasid meestest tühjaks niidab. Filmis «Süda Sõrve sääres» ­esitatakse seda lausa personifitseeritud Viinakuradi näol. Olend, keda pole näha, aga kelle eest hoiatatakse juba koolipoisse ning kes tema filmides on tuntavalt kohal. Vaatab üle operaatori ja vaataja õla.

«Süda Sõrve sääres» võitis Melbourne’i rahvusvahelisel filmifestivalil Abercrombie & Kenti nimelise parima lühidokumentaalfilmi auhinna, mis annab õiguse rahvusliku konkursita Oscarile kandideerida. Mägi näitab mustvalgelt üles võetud lepavõsase Saaremaa probleeme nii, et see kõnetas austraallasigi maakera kuklapoolel.

Mägi pole Sergei ­Ložnitsa või Vladimir Loginovi ­tüüpi analüütiliselt vaatlev filmitegija. Tema võtab aktiivse lavastajahoiaku ja kirjutab oma kangelastele sõnad suhu. Fabuleerib, fantaseerib. On see ikka üldse dokfilm? Aga ilmselt on see niisuguste lugude jutustamiseks just õige tee, arvestades, mis tunne teil tekib selleks ajaks, kui tiitrid jooksma hakkavad. Tema nägemus sellest, miks mehed joovad, pole ehk rangelt teaduslik, aga seda poeetilisem.

Kust tulevad lood, mida te oma filmides räägite?

Kuskilt tulevad. Taevast? (Naerab.) Tulevad mingi fantaasia kaudu. Mõte tuleb kuidagi ootamatult ja korraga saad aru, et see on kandvam idee kui mõni muu, mis peas liigub. Siis jääd selle üle mõtisklema, nii ta kogub ennast ja lõpuks mõistad, et sellest võib tulla film.

Kuidas te mõtted filmideks teete?

Ma ei saa muudmoodi. Kui idee on end juba niisuguseks keeranud, et sellest võiks saada film, siis tuleb ära teha. Siis ­hakkan ma sellest mõtlema juba kui filmist, see on minu väljendusvorm. «Lembri Uudu» ­filmiga oli nii, et nägin unes, kuidas minu vanaema maakodu vahtrapuu otsast kukkus alla murtud tiivaga inimtuvi ja ­lonkas mööda külateed. Siis ­sattusin lugema Loomingu Raamatu­kogus ilmunud Juan José Millási raamatut «Asjad kutsuvad meid» (väga toredad lühijutud!) ja nägin lauset: «Vahel võtab inimesel aega taipamaks, et ta on juba surnud.» See assotsieerus unenäo murtud tiivaga inimtuviga, kes küla vahel liipas, ja panin kokku, et see võiks olla Uudu. Uudu on juba ammu surnud, ma pole oma elus teda kunagi näinudki. Hakkasin mõtlema, kuidas seda ideed ühendada päriseluga, mis külas toimub.

Nii saavad peas kokku erinevad asjad ja neist sünnib filmi kandev idee.

«Süda Sõrve sääres» sündis natuke teistmoodi. Selle asemel sai filmi lugu mehest, kes jõi ennast mägraks.