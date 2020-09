Golub õpib Balti Filmi- ja Meediakoolis ning see on tema bakalaureusetöö. Võitjad kuulutatakse välja 15. oktoobril ning neil on õigus esitada oma film ka parima lühifilmi päris-Oscari nominendiks.

32-minutiline film räägib ootamatult kodust ilma jäänud mehest, kes võtab enda õlule üksiku ema hoolitsemise. Ta on sunnitud leppima esimese tööga, mis on laibavedaja. Veidramaks teeb olukorra aga pikaaegse kogemusega kolleeg, kellele on see vaid järjekordne päev tööpostil.