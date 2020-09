Naljapäeva, 1. aprilli eelõhtul hakkas levima Piirideta Ajakirjanike teade, et Türkmenistani võimud keelasid sõna «koroonaviirus» kasutamise ära. Kuigi infovabaduse eest seisev ühendus selgitas hiljem, et tegu pole siiski mitte keelu, vaid meedia enesetsensuuriga, eitab Aşgabat viiruse levikut riigis praeguseni – olgugi et haiglad Türkmenistanis on ülekoormatud kopsupõletikku põdevate ja sellesse massiliselt surevate inimestega.