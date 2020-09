Metsapõlengud ei ole uudiseks ei inimkonnale ega Maale. Isegi kui jätta välja inimeste põhjustatud metsa- ja maastikupõlengud – süütamised, tehnilised äpardused jms –, sähvib välk keskmiselt 44 korda sekundis. 1,4 miljardit välgulööki aastas ja on vaid aja küsimus, et see tabab pikemalt vihmast puutumata metsa või rohumaad. Mõistagi võivad põlengud alguse saada ka näiteks vulkaanipursetest.