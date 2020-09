Aimar Altosaar: süvariigi sügavikku uppumas

Ameeriklased on saavutanud süvariigi üle mitu võitu: suutnud tühistada eelmise presidendi tervishoiureformi ja ehitada migrantide tõkestamiseks lõunapiirile kõrge müüri. President hoiab seal rahvast oma ideedega kursis otse Twitteri kaudu, laskmata oma mõtete ehedust solkida ametnikel ja suhtekorraldajatel. Kuid Eestis on süvariik kindlustanud end nii tugevalt, et nii suuri saavutusi, nagu on ameeriklaste müür, ei ole süvariiki paljastada lubanud valitsuskoalitsioonil veel ette näidata. Kuid aktsioonid süvariikliku pensioni teise samba tõrjumiseks, riikliku koolihariduse säilitamiseks kakskeelsena ja riigile suurt mainekahju põhjustanud kolossaalse rahapesu süüdlaste paljastamiseks on siiski käima läinud.