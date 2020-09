Hiljuti Raadio Vabadusele antud intervjuus ei soovinud Litrejev Eestisse saabumise üksikasju avaldada, kuid mainis siiski, et teda abistas Peterburis asuv Eesti peakonsulaat. Samas märgitakse, et Litrejev olevat Eesti piiri ületanud ilma dokumentideta, kuna need olid võetud temalt kriminaalmenetluse käigus ära.