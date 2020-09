Flora tõestas, et Eesti jalgpall suudab pakkuda ka rõõmu

«Tunnen suurt pettumust,» alustas KRi peatreener Runar Kristinsson. «Arvan, et olime 90 minuti peale parem meeskond. Isegi kui mängisime vähemuses, suutsime survestada. Kahju, et mäng algas halvasti, sest andsime värava ära, kui olime rünnaku ülesehituses lohakad,» viitas ta Sappineni vasturünnakust sündinud tabamusele. «Flora ongi vasturünnakutel väga hea. Pärast poolaega uskusime siiski, et suudame tagasi tulla. Meil oli see nälg olemas. Kui vähemusse jäime, muutsime veidi oma süsteemi, mis jättis kaitsesse auke, ja Flora sai võimalusi kolmandaks väravaks. Vähemalt üritasime kõik 90 minutit. Soovin Florale järgmises ringis edu, nad on hea tiim.»