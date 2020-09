Raasukese lahkumine Luminorist jahmatas pangandusringkondi

Luminor teatas, et Raasuke on otsustanud panga muutumisprotsessi järgmise etapi eel lahkuda, kuid jääb ametisse aasta lõpuni, et tagada sujuv üleminek. «Oleme Luminoris jõudnud niikaugele, et meie arengu kaks esimest etappi on lõpusirgele jõudmas,» ütles Raasuke Postimehele. «Panga piiriülene ühendamine, uue tegevusmudeli juurutamine, bilansi kordategemine ja tugeva rahastamispositsiooni saavutamine on tänaseks suuresti tehtud. Aga need on olnud paljuski sissepoole suunatud tegevused.»