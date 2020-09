Õiguskantsleri sõna maksab

Venemaa kunagise peaministri Viktor Tšernomõrdini legendaarseks muutunud tsitaat «tahtsime parimat, aga välja kukkus nii nagu alati,» sobib hästi iseloomustama ka Tartumaa Peipsiääre vallavalitsuse otsust kehtestada koroonaviiruse leviku tõkestamiseks karmid piirangud ja kõikidele klienditeenindajatele maskikandmise kohustus. Võitlus viirusega on hea ja õilis tegevus, Peipsiääre vallajuhtidel jäi aga kahe silma vahele tõsiasi, et neil puudub voli selliseid piiranguid kehtestada. Juhtum näitas, et Eesti on õigusriik ja põhiseaduslikud institutsioonid töötavad laitmatult. Vaevalt jõudis vallavalitsus piirangud kehtestada, kui õiguskantsler Ülle Madise sekkus ning tuletas vallajuhtidele meelde neile seadusega antud volituste ulatust. Vallavanem Aleksandr Širokov reageeris kiiresti ja juba neljapäevaks oli korralduse sõnastust muudetud ning käskudest saanud soovitused. Vallavanem rõhutas, et kõik oli inimeste endi huvides. Kuigi maskikohustus ei pane pool aastat viirusega elanud Eestis kedagi kulmu kergitama, tuleb ebaseadusliku korra kehtestamisel sekkuda kohe, et kohalik võim ei hakkaks tundma ennast oma väikese vürstiriigi valitsejana. See võib aga viia juba suuremate põhivabaduste piiramiseni.