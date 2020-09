Rohuküla-Heltermaa laevatee pudelikael vajab lahendust

Rohuküla-Heltermaa pudelikael on rajamisest saati olnud pisut üle kahe kilomeetri pikkune lõik Rukkirahust põhja poole. 20. sajandi alguses tsaariarmee hävitajatele rajatud 4,5 meetri sügavust kanalit on hiljem korduvalt süvendatud ja puhastatud. Meri kannab selle aja jooksul setteid täis ja laevade sõukruvid kuhjavad laevatee keskele valli. 2018. aasta märtsis pidi TS Laevad madala vee ja jää tõttu sõidukite Hiiumaale viimiseks käiku panema ajutise Virtsu-Heltermaa parvlaevaliini, Rohukülast väljunud parvlaev Leiger võttis peale vaid autota reisijaid. Madal veetase või tugev tuul võivad parvlaevaliikluse praegugi ootamatult seisma panna.

Saatan peitub setetes

«Kui pärast süvendamist on kanali sügavus 5,2 meetrit ja meie täislastis laeva süvis neli meetrit, siis jääb kiilu alla 1,2 meetrit vett. Nullist madalama veetasemega tuleb meil kanalis kiirust vähendada, et laeva vajumine oleks minimaalne,» selgitas Kivro. Kuigi pehmete setete riivamine tavaliselt laevale suuremaid vigastusi ei tekita, on põhjapuude reisilaevale kallis lõbu. Pärast iga sellist vahejuhtumit tuleb teha ohutusjuurdlus. Lisaks tuukritöödele võib vajalikuks osutuda laeva dokkimine, remont või ümberseadistamine. Need pole odavad tööd, lisaks maksab laeva seisuaeg.