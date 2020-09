Eesti disainerid püüdlevad kestlikkusele ja taaskasutusele

N30 on multifunktsionaalne välimööbliseeria, mis on disainitud Eesti ettevõttele Neular. Autorid toovad esile, et toote esimeseks eriliseks omaduseks võibki nimetada materjali – neularit, mis on nende sõnul uus revolutsiooniline materjal. Puhastamata plastijäätmetest valmistatud materjal erinevalt puidust ei mädane, aga on vee- ja paisumiskindel ning vastupidav UV-kiirtele.