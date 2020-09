Viinis asuvas Austria rahvusteatris, täpsemalt Akademietheateri-nimelises teatrimajas (üks Burgtheateri neljast mängupaigast) esietendus Ene-Liis Semperi ja Tiit Ojasoo lavastus «Meister ja Margarita» 17. oktoobril 2019. Tegu on Austria teatriauhinnaga, mis on saanud nime luuletaja Johann Nepomuk Nestroy järgi ja mis koondab nii Viini kui ka ülejäänud Austria teatreid. Laureaadid kuulutatakse välja 4. oktoobril. Burgtheaterit on nimetatud üheks maailma kaalukamaks saksakeelseks teatriks.