Riigid katsetavad karantiini lühendamisega

Ühena esimestest teatas karantiini lühendamisest Prantsusmaa, kus tervishoiuametnikud otsustasid eelmisel reedel, et riiki saabujate kohustuslikku karantiini vähendatakse 14 päevalt seitsmele.

Kümme on uus neliteist

Samuti lähtub Prantsusmaa otsus loogikast, et lühem aeg katab päevad, mil koroonaviiruse saanud inimene on kõige nakkusohtlikum, ja karantiini pikendamine kahe nädalani ei ole seetõttu otstarbekas.

Prantsusmaa peaminister Jean Castex lisas, et riik seab üles testimiskeskused inimestele, kellel on avaldunud koroonaviiruse sümptomid või kes on olnud lähikontaktis positiivse koroonaproovi andnud inimesega. Samuti loetakse prioriteetsete isikute hulka tervishoiutöötajaid, vahendab AP.