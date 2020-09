Ukraina kogukonda häirib venestamine

Ukrainlased on suuruselt teine rahvusvähemus Eestis ning nad soovivad, et neid ei aetaks segi suurima, venelaste kogukonnaga. Kuigi paljud ukrainlased on ka Eesti venekeelsed, ei ole nad venemeelsed, nagu kinnitavad Ukraina kogukonna üks liiderid Vira Konõk ja alles aasta tagasi Ukrainast tulnud ja seal eesti keele selgeks õppinud Katja Novak.