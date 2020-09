Tööandjate usaldus on toonud ukrainlased Eestisse

Geograaf Tiit Tammaru ei usu, et sõda Ida-Ukrainas on põhjustanud sealse elanikkonna rände Eestisse. FOTO: Mihkel Maripuu/Postimees Grupp/Scanpix

Võrreldes 2011. aastaga on vähemusrahvaste jõujooned Eestis jäänud suures plaanis samaks. Suurenenud on siinsete ukrainlaste hulk, vähemaks on jäänud vene rahvusest inimesi. Geograaf Tiit Tammaru usub, et ukrainlaste osakaalu tõusu taga peitub see, et Eesti ettevõtjad usaldavad neid.