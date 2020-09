Meie oma Oscari-võitja

Sel nädalal jõudis maailma uudis, et German Golubi lühifilm «Mu kallid laibad» võitis endale koha tudengi-Oscari rahvusvaheliste filmide kategoorias. 1474 filmi hulgast valiti välja vaid kolm, mis tunnistati preemia vääriliseks. Filmi autor, Balti Filmi- ja Meediakooli 12. lennu lõpetanud Golub on ise oma kolleegide sõnul äärmiselt sihikindel, töökas ning enda suhtes alati äärmiselt nõudlik.

See on ühtlasi ka meie oma Oscar. Ainus, kes on midagi sarnast varem saavutanud, on Tanel Toom, kuid mitte Eestis tehtud filmi eest. Esimest korda jõudis nii kõrgele kohale Balti Filmi- ja Meediakoolis valminud film. «See on umbes, nagu Tallinna Ülikooli tudeng oleks saanud Nobeli,» kommenteeris oma õpilase võitu filmiõppejõud Elen Lotman. See võit annab õiguse esitada «Mu kallid laibad» veel omakorda ka lühifilmide Oscarile. Eesti filmiharidusele Lotmani sõnul suuremat tunnustust ei olegi.