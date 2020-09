Kiik: Eesti elanikkonna suudaksime ära vaktsineerida kõige varem aasta pärast

Valitsus toetas Euroopa Komisjoniga esimese läbirääkimisvooru läbinud vaktsiinitootjatega koostöö jätkamist, see tähendab panustamist vaktsiinide väljaarendamisse. Hiljem, juhul kui me otsustame neid vaktsiine soetada, saame neid selle võrra odavama hinnaga.

Ametlikult oleme sõlminud ühe konkreetse eelostulepingu, mis puudutab AstraZenecat, aga lisaks sellele on veel kuus vaktsiinitootjat, kes on oma vaktsiini välja töötamas erinevatel tehnoloogiatel. Eestil on võimalik liituda hiljem ka mõnega nendest eelostulepingutest ja pean seda ka mõistlikuks.