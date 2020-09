Riigireform ja eelarve kohtuvad riigikogus

Jaak Aab, milline on praegu poliitiline tahe vaadata riigieelarve üle selle mõttega, et iga ministeerium ütleb ausalt, mida riik ei peaks tegema?

See on keeruline. Pigem vaatame, kuidas omavalitsustele riigi ülesandeid üle anda ning osta teenuseid era- ja kolmandalt sektorilt. Sellega vaikselt tegeleme. Otsustasime juba koalitsiooni moodustamise ajal, et teeme sisulisi valikuid. Alustasime asutuste ja ametite ühendamist 2019. aastal, nüüd peavad eelnõud riigikogust läbi käima. (Uus on haridus- ja noorteamet, kokku lähevad keskkonnaamet ja keskkonnainspektsioon, toiduameti alla liidetakse veterinaar- ja toiduamet ning keskkonnainspektsioon, liikuvusamet haarab endasse maanteeameti, veeteede ameti ja lennuameti – M. L.). Loodan, et efekt tuleb järgmisel aastal.