Eesti Korvpalliliidu idee panna maailmakoristuspäeval kogu Eestisse üles sadakond korvi ja püstitada päevaga vabavisete Guinnessi rekordiks vähemalt 100 000 tabamust on tehtud! Tuleb välja, et see polegi nii raske, seatud siht ületati suure varuga.

Tabatud visete lõplik arv veel selgub, aga see peaks olema üle 114 000. Esialgu näitas süsteem arvu 114 700, mis vähenes laupäeva õhtul hiljem 114 357-le. «Vägev! Just see, et nii palju korraldajaid ja nii palju osalejaid tuli asjaga kaasa,» ütles mõtte autor, korvpalliliidu turundusjuht Oliver Läll.