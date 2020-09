Inimene ei ole evolutsiooniliselt kujunenud kiskjaks, võiks öelda, et tal puudub «kiskjaloomus». See bioloogiline tõsiasi peaks rõõmustama kõiki neid, kes propageerivad taimetoitlust. (Edu neile! Liha osakaal meie menüüs on tõesti üle igasuguse mõistlikkuse suur.) Seesama kiskjalikkuse vähesus on aga halb uudis kõigile neile, kes peavad tegelema vägivallaga.