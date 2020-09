Rõõmu ja uhkust meie koolilaste suurepäraste PISA tulemuste üle ei lasta üldiselt mõõdutundetuks paisuda. Ikka leidub mõni avarama pilguga tegelane, kes teeb nende juubelduste kõrval kainestava täienduse: Eesti õpilaste koolirõõm on üks Euroopa madalamaid. Koolist väljalangus on suur ning psüühikahäiretega noori üha rohkem.

Jah, nii see on. Ja see on väga tõsine asi. Kui surmajärgne õnnelootus enam ei peibuta (ja tõesti ei peibuta, nagu näitab ka reaktsioon koroonale), siis on elurõõmu hävitamine ja rõõmutule eluteele kallutamine – mida koolikiusamine suuresti on – rängim kuritöö ja õnnetus.