Eesti lühiuudised

Pärnumaa Lääneranna vallavanem Mikk Pikkmets sattus reedel koos pojaga ATVga sõites raskesse liiklusõnnetusse, kui sõiduk paiskus ümber. Kiirabi toimetas mõlemad haiglasse. «Vallavanem on arstide hoole all, aga lapsega on kõik hästi ja ta on koos ema ja lähedastega kodus,» ütles Lääneranna valla avalike suhete spetsialist Kristina Kukk. Pärnu politseijaoskonna välijuhi Rein Jõgeva sõnutsi selguvad õnnetuse täpsemad asjaolud kriminaalmenetluses. «Praegu on veel vara öelda, mis põhjusel ATV ümber paiskus,» ütles Jõgeva, kelle andmeil oli lapsel õnnetuse hetkel jalgrattakiiver peas, kuid juhil kiiver puudus. Pärnu Postimees