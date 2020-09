Seda, et Valgevenes 9. augustil peetud presidendivalimised polnud ei vabad ega ausad, deklareeris Euroopa Liit (EL) juba 11. augustil. Kolm päeva hiljem ehk 14. augustil pidasid ühenduse välisministrid maha videokonverentsi, kus sündis poliitiline kokkulepe, et Valgevene vägivalla ja võltsimisega seotud isikutele kehtestatakse sanktsioonid.

27. ja 28. augustil said ELi välisministrid esimest korda pärast koroonakriisi puhkemist näost näkku kokku. See oli mitteametlik ehk nn Gymnichi formaadis kohtumine Berliinis. Seal deklareeriti taas, et sanktsioonid tulevad.