Hoolimata vanusest on paljudel suva: pidu ei jää pidamata ka katku ajal

Tallinnas nakatunute arv muudkui kasvab. Laupäeval ja pühapäeval lisandub 111 uut koroonaviirusega nakatunut, neist 49 Tallinna. Aktiivsete haigusjuhtumite arv tõuseb 197ni, mida lahutab aprillis saavutatud tipust vaid 18 aktiivset haiget. Need arvutused tehtud, soovitab terviseamet edasi lükata või ära jätta kõik perekondlikud kogunemised, peod ja muud üritused. Kõige tõhusama meetmena tuuakse esile distantsi hoidmist ja kinniste rahvarohkete kohtade vältimist. Järgmisest neljapäevast hakkab kehtima ka üleriigiline öine alkoholimüügi keeld. Erinevalt kevadest ei kehti riigis aga eriolukord ning kõik baarid ja pubid on siiski avatud ja pidutsemine seega võimalik.

Käes on reede õhtu. Et saada pilti Tallinnas toimuvast ööelust, plaanime läbi käia kolm populaarset piirkonda, kus linlased vaba aega veetmas käivad: Telliskivi/Kalamaja, Noblessneri sadam ja vanalinn. Poole kümne paiku alustame Noblessneri valukojast. Mere ääres valitseb tühjus. Ilmad on jahedaks läinud ja välisterassidel enam nii meeldiv viibida pole. Vaid üksikud kambad ja suitsetajad õduvad värskes õhus.