Majanduse lühiuudised

Rootsi finantsinspektsioon algatas Swedbank AB suhtes uurimise seoses võimaliku turureeglite rikkumisega. Swedbank teatas, et uurimine hõlmab ajavahemikku 2018. aasta 20. septembrist kuni 2019. aasta 20. veebruarini. Uurimine puudutab siseteabe avalikustamist ja insaiderite nimekirja koostamise kohustust seoses rahapesusüüdistustega. Pank märkis, et teeb finantsinspektsiooniga koostööd. BNS

Videorakendus TikTok teatas laupäeval, et on ette valmistanud koostöölepingu USA tarkvarafirmaga Oracle ja jaemüügiketiga Walmart. Pühapäeval pidi Ühendriikides jõustuma Hiina ettevõtte ByteDance omanduses oleva TikToki allalaadimise keeld, mis aga lükati edasi. TikToki sõnul saab Oracle’ist USAs eeldatavasti rakenduse tehnoloogiapartner, Walmartist aga kaubanduspartner.

«Meil on hea meel, et TikToki, Oracle’i ja Walmarti ettepanek lahendab USA administratsiooni julgeolekumured ja küsimused TikToki tuleviku üle USAs,» ütles TikToki pressiesindaja. USA president Donald Trump nimetas tehingut laupäeval fantastiliseks ja andis sellele oma õnnistuse. Teisele Hiina ettevõttele Tencent kuuluva sõnumirakenduse WeChat allalaadimine on Ühendriikides aga alates pühapäevast keelatud. California kohus otsustas pühapäeval siiski valitsuse WeChati-vastase korralduse tühistada. Kohtunik põhjendas seda murega sõnavabaduse pärast. BNS

Pärast seda, kui märtsis toimus kogu maailmas aktsiate suur väljamüük, on Euroopas kõige paremini toibunud Saksamaa börs, seda eelkõige tänu ettevõtete tugevatele bilanssidele ning ekspordile Hiinasse. Frankfurdi börsi DAX-indeks on aasta algusega võrreldes kolme protsendiga miinuses, mis jääb küll veidi alla USA börsiindeksile S&P 500, kuid on tunduvalt paremas seisus kui Pariisi börsi CAC, Itaalia börs ja Londoni börsi­indeks FTSE, mis on aasta algusest langenud 15 kuni 20 protsenti. Hispaania börsiindeks Ibeks on sel aastal langenud enam kui veerandi võrra. Investorite sõnul kerkivad Saksamaa ettevõtete aktsiad eelkõige tänu Hiina majanduse toibumisele. Eksport andis mullu 47 protsenti Saksamaa SKTst. PM