Vakants ülemkohtus muudab USA valimisvõitluse ärevaks

«Minu palavaim soov on, et mind ei asendataks enne, kui uus president on ametisse nimetatud.» Just sellise avalduse dikteeris NPRi andmeil eelmisel reedel 87-aastaselt surnud USA ülemkohtu kohtunik Ruth Bader Ginsburg kõigest mõni päev varem, kui tundis jõudu hääbuvat, oma lapselapsele Clara Sperale.