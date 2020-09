Marica Lillemets: kuidas pidada Eesti riiki?

Riigireformi mõte on muuta riik tõhusaks, avatuks ja tasakaalus olevaks. Seni pole see õnnestunud. Nüüd on riigireformi seaduse eelnõu jõudnud riigikogu menetlusse, saanud hulgaliselt parandusettepanekuid ja ootab oma aega, et seaduseks saada. Poliitiline debatt läheb teravaks, sest korrastamist vajavad strateegiline planeerimine ja riigipidamine laiemalt.