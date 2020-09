Kaspar Kurve: paneks hoopis lageraied referendumile?

Esmaspäeval algas riigikogu uus tööperiood ning riigikogu esimees Henn Põlluaas andis selgelt märku, mis on Eesti põhiprobleem: rahvas soovib otsedemokraatiat, et sätestada abielu põhiseaduses vaid mehe ja naise vahelise liiduna. Toonitan, et aasta on 2020 ja riik Eesti, mitte Saudi Araabia. Parafraseerides üht EKRE juhtpoliitikut: see on absurd.