Eestis on juba kogemus, kuidas kohaneda rahvastiku kahanemisega. Kui koolides väheneb õpilaste arv, siis on loogiline üle vaadata koolivõrk. Reisijate vähenemisel mõeldakse innovaatilistele ühistranspordi lahendustele. Mida aga teha hoonefondi ja linnataristuga, mis on kunagi üles ehitatud märksa suuremale elanike arvule?