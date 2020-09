Kiviõlis on alates sajandivahetusest lammutatud 22 hruštšovkat. Oleme saanud linnaruumi vähendada ideaalilähedaselt, kvartalite kaupa. Samas on lammutamine nõudnud linnavalitsuselt suurt vaprust, et lahendada omandiküsimused ja leida lammutamiseks raha linna eelarvest. Nagu meie ise tõdeme: ka taandareng on areng.