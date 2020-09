Iverson Ng: tõeline pandeemia on Hongkongi totalitaarsus

Hongkongi valitsuse aina totalitaarsem valitsemine hongkonglaste üle on käinud vastavuses Pekingi nõndanimetatud huntsõdalase diplomaatiaga ja süveneb usutavasti veel, samal ajal kui Covid-19 juhtumite arv on kasvanud pärast riikliku julgeoleku seaduse kehtestamist juulis 1200-lt 4800-le.

Ehkki sisuliselt pole võimalik kontrollida, kas vabatahtlikult testimas käinute DNA-proovid on juba saadetud Mandri-Hiinasse või ­mitte, on olnud juhtumeid, mis annavad märku, et Hongkongi valitsus on asunud oma institutsioone juba aasta kestnud vastas­seisus hongkonglastega oma poliitilistes huvides ära kasutama.