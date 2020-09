Alanud on Rainer Sarneti lavastusliku dokumentaalfilmi «Vaino Vahingu päevaraamat» võtted. Film on vastuolulisest kirjanikust ja psühhiaatrist Vaino Vahingust, kes pidas aastatel 1968–1984 päevaraamatut, kus on kirjas tegelikud sündmused ja isikud Vahingu enda subjektiivses interpretatsioonis. Päevikus kajastatakse Tartu kultuurielu, armuseiklusi ja isiklikke vaimseid otsinguid.