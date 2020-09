Haiglate vaates olukord ei ole eriti hull. Olukord on kindlasti hull Ida-Virumaal, seal tundub, et on laialdane levik ja haigla võimekus on ka üsna viimasele piirile viidud, nakkusosakond on koroonahaigeid täis. Teistes piirkondades olukord nii hull ei ole, aga see võib muidugi eskaleeruda. Me teame seda, et kõikidest haigestunutest kuskil 20 protsenti satuvad haiglasse. Mida suuremaks haigestunute üldarv kasvab, seda rohkem suureneb ka haiglaravi vajavate inimeste hulk. Mingil hetkel saavutab see kindlasti ka sellise piiri, kus peame hakkama juba lisameetmeid või -osakondi looma. Et seda kõike ei juhtuks, on distantsi hoidmine, maski kasutamine, kätehügieen ja haigena mitte tööl käimine see, mis aitab haiguse levikut kontrolli all hoida.