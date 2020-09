Istung oli juba algamas, kui Helme tegi ootamatult teatavaks, et Toompeale on saabunud ka Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) ekspeadirektor Louis Freeh – mees, kes peaks Helmega sõlmitud kokkuleppe järgi küsima Eestile kompensatsiooni rahapesu tõttu tekitatud kahju eest. Komisjoni liikmetele oli FBI endise juhi saabumine üllatus, kuigi Helme sõnul sai ta juba möödunud nädala lõpus teada, et Freeh’l on võimalik Eestisse tulla.