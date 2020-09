Mida kaugemale äärealale minna, seda tähtsamaks muutub ­kogukonna olemasolu. Mõnesaja elanikuga ­külas tunnevad elanikud üksteist päris hästi. Ei pea just kuigi palju vaeva nägema võõrastele lähenedes, mingi aja möödudes tuntakse üksteist piisavalt hästi, et aru saada, kuidas keegi leiva lauale saab või mitme naisega tal lapsed on. Sellisel juhul saab määravaks iga inimese ja perekonna suhe oma kogukonnaga. Väga palju loeb ka see, millised väärtused pääsevad seal domineerima.