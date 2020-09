Sel aastal valmib Eesti riigieelarve teisiti

Sel aastal valmib eelarve teisiti. Koroonaviiruse puhang on maksukeskkonda tunduvalt muutnud ja vähendanud riigi tulupoolt. Kokku prognoosib rahandusministeerium valitsussektori järgmise aasta tulude ja kulude vaheks 1,7 miljardit eurot, veidi vähem kui sel aastal. Erandlik on, et suur osa tekkinud puudujäägist on tuleval aastal nagu tänavugi kaetud laenurahaga. Iga seitsmes euro meie eelarvest on laenatud ja jääb edaspidi riigi bilanssi kui kohustus. Nii madalate intressimääradega keskkonnas paistab see mõistlik.