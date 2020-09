Eesti sprindidistantside rekordites annab tooni Marek Niit, kelle nimel on tipptulemused 100 kuni 400 meetrini. Naistest on 100 ja 200 m rekordinaine Ksenija Balta, kes ütles hiljuti Eesti meistrivõistlustel, et Eesti naiste sprindi hetkeseis on väga hea – viis naist jooksis 100 m alla 12 sekundi.

Millal võiks mõni Niidu nimel olevatest rekorditest puruneda? «Minu rekorditeni on veel pikk maa minna. Naza (Karl Erik Nazarov-toim) jooksis sees 60 rekordi, aga raske on öelda, kuidas või kas see toob ka väljas võimsa tulemuse. 100 ja 200 m on iga kümnendik järgmine tase. Kui 200 m alla 21,0 jooksed, siis see juba midagi lubab. Samas, kui olin tippvormis, võisin suvalisel päeval joosta 20,70, sellele hetkel keegi lähedal pole,» räägib Niit, kelle nimel olev Eesti rekord on 20,43.