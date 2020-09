Raskete haigete tahet panevad siin-seal oma haigla infosüsteemidesse kirja arstid, ka notarid on koostanud patsienditestamente. Kuid keegi ei tea, kui paljud on oma tahte fikseerinud ning seda teinud inimestel puudub kindlus, et arstid nende soovidega õigel hetkel arvestavad. Riik on jätnud süsteemse lahenduse loomata ja pole teada, millal see valmib.