Selleks et patsienti ravida, on üldjuhul vaja tema nõusolekut. Paraku tuleb ette olukordi, kus nõusoleku küsimine ei ole võimalik – näiteks kui inimene on teadvuseta või ei ole muul põhjusel võimeline tahet avaldama. Möödunud aastal uurisid Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar ja Turu-uuringute AS, kuidas korraldatakse otsustusvõimetute inimeste eest otsuste langetamist välisriikides ja mida arvavad selle kohta Eesti elanikud. Uuringu tellis sotsiaalministeerium.