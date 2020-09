Andrei Kužitskin: Tomsk ja Navalnõi sündroom

Aastal 2001. valmis tollal veel andekal Venemaa filmilavastajal Karen Šahnazarovil, kes nüüdseks on mandunud ja teenib veel vaid Kremli propagandahuve, teravasisuline must komöödia «Mürgid ehk Maailma mürgituste ajalugu». Filmi peategelane haub kogu hingest kättemaksu ja mõtle välja eri viise, kuidas saada lahti oma abikaasast ja selle armukesest. Kohe ilmub ka salapärane konsultant, kes jagab saladusi, kuidas tarvitada mitmesuguseid mürke ebasoovitavatest isikutest vabanemiseks. Konsultant pajatab lugusid kuulsatest mürgitajatest ja nende ohvritest. Kõneldud lood toimusid eri ajastutel ning eri maadel ja linnades. Kahjuks on nüüd ka minu kodulinn Tomsk sattunud sellesse musta nimekirja.