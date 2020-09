Teerajajate allee pikenes

Maire Breede on olnud Tartu rahvaülikooli juht selle asutamisest saadik 1987. aastal. Breedest on saanud aastatega Tartu kultuuri- ja hariduselu ühendaja.

«Inimesed otsivad unistuste paika ja mina olen selle leidnud – see on töö rahvaülikoolis, sest seal on vabaduse vaim,» ütles Breede.