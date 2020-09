Mait Raava: Eesti jõukuse hooratas

Eesti tulevik sõltub teadlastest, kellel on kirg töötada ettevõtjate heaks. Ainult nemad suudavad peatada Eesti inimeste suhtelise vaesuse süvenemise ja algatada muutuse, mis teeb Eesti innovaatiliseks ja jõukaks. Kõige selle eeldus on poliitikute ja ametnike selge arusaamine, mida kujutab endast Eesti jõukuse hooratas.

2019. aastal olid kõige jõukamad riigid elaniku kohta Luksemburg, Singapur, Katar, Iirimaa ja Šveits. Eesti oli selles reas 36. kohal. Luksemburg oli Eestist kolm korda ja Šveits ligi kaks korda jõukam. Juhtiva konsultatsioonifirma McKinsey uuringud kinnitavad, et kiiresti kasvavate jõukate keskuste ja sabassörkijate lõhe suureneb pidevalt, kuna vaesemad ei suuda nii palju teadusesse ja arendusse investeerida. See käib ka Eesti kohta, kuna me oleme innovatsioonis püsivalt keskpärased, teaduse ja arenduse osa sellest on meil üks nõrgimatest.